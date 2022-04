Festival de Cannes : Vincent Lindon sera président du jury

Son nom circulait en coulisses depuis quelques jours. L’acteur français Vincent Lindon, 62 ans, sera le président du jury du prochain Festival de Cannes, qui se déroulera du 17 au 28 mai. "C’est un immense honneur, et une très grande fierté de me voir confier, au milieu du tumulte des multiples événements que nous traversons dans le monde, la splendide et lourde tâche de présider le Jury du 75e Festival International du Film de Cannes", déclare celui qui succède au cinéaste américain Spike Lee.

Autour de Vincent Lindon, prix d'interprétation en 2015 pour La loi du marché, on retrouvera le réalisateur français Ladj Ly (Les Misérables), le réalisateur iranien Asghar Farhadi (Un héros), le réalisateur norvégien Joachim Trier (Julie en 12 chapitres), le réalisateur américain Jeff Nichols (Mud), l'actrice et réalisatrice anglaise Rebecca Hall (Match Point), l’actrice danoise Noomi Rapace (Millenium), l'actrice italienne Jasmine Trinca (Le Caïman) et l'actrice indienne Deepika Padukone.