Cannes 2022 : pourquoi le réalisateur de "Bac Nord" n’a pas récréé les attentats dans "Novembre"

Si Bac Nord a pu faire polémique dans sa manière de représenter les populations de banlieue, au point d’être récupéré par Marine Le Pen et Eric Zemmour durant la campagne présidentielle, Novembre semble, a priori, ne pas devoir cliver autant. De même qu'il n'entre pas en collusion, selon lui, avec le procès qui doit s'achever en juillet. "Le film sort en octobre et de toute façon il ne représente qu'un dixième de l'instruction. Il raconte cinq jours. Le procès, c'est cinq ans d'enquête."

"J’ai fait le film avant que Bac Nord sorte et les débats ont eu lieu après", a souligné Cédric Jimenez. "De toute façon, je ne fais pas mes films en pensant à ce que les gens vont en penser. Je fais des films parce que j’y crois, parce que je crois au sujet, parce que je peux me lever et me coucher en pensant au film. Parce que je suis passionné."