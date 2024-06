Film culte sur le débarquement en Normandie, "Il faut sauver le soldat Ryan" revient dans les salles françaises ce jeudi 6 juin. Porté par Tom Hanks, le long-métrage de Steven Spielberg est également diffusé ce soir sur TF1 et en streaming sur TF1+. Auréolé de 5 Oscars, le film sorti en 1998 cumula plus de 4 millions d’entrées en France.

C'est un film entré dans l'histoire du cinéma. Il faut sauver le soldat Ryan, de Steven Spielberg, revient en salles dans 300 cinémas de France, ce jeudi 6 juin, pour commémorer le 80ᵉ anniversaire du D-Day. Film culte sur le Débarquement en Normandie, le long-métrage est également diffusé ce soir à 22h55 sur TF1 et en streaming sur TF1+.

Dans cette œuvre inspirée d'une histoire vraie, mais romancée par le réalisateur de E.T., Tom Hanks joue le rôle de John Miller, un capitaine chargé d'une mission très spéciale : retrouver le soldat James Ryan (Matt Damon) - dont les trois frères sont morts au combat en l'espace de trois jours -, alors que les forces alliées débarquent à Omaha Beach. Tandis que l'escouade traverse le territoire ennemi, les hommes de Miller s'interrogent : est-il juste de risquer la vie de huit hommes pour en sauver un seul ?

Auréolé de 5 Oscars, dont celui de meilleur réalisateur, le film sorti en 1998 réalisa plus de 4 millions d’entrées en France et 482 millions de dollars au box-office mondial. La séquence d'ouverture sur le D-Day, qui a contribué à elle seule à la postérité du film, reste gravée dans les mémoires. Elle avait été tournée en Irlande avec plus de 1000 figurants, dont 250 soldats de l'armée irlandaise.