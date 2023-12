Du "Gorafi" à "Quotidien", rien ne résiste à Pablo Mira

L’humoriste de "Quotidien" est aux commandes d'un nouveau numéro de "80 Minutes Douche Comprise" ce mardi sur TMC. Un prime au cours duquel il va raconter les personnalités et les temps forts de l'année 2023. Retour sur une carrière fulgurante née d’un succès presque inattendu sur Internet.

Et si l’homme le plus drôle de France, c’était lui ? Après le succès du premier numéro de "80 Minutes Douche Comprise" en janvier dernier, Pablo Mira est de retour sur TMC pour clôturer 2023 en beauté. Déclinaison de sa chronique dans "Quotidien", ce prime événement va lui permettre de raconter les personnalités qui ont marqué l’année avec son humour caustique, forgé il y a plus de dix ans sur Internet.

Pablo Mira, si vous l’ignorez, a co-fondé le site d’info parodique Le Gorafi avec son complice Sébastien Liébus. Des canulars qui ont débuté sur un simple fil Twitter en 2012, le début de la gloire pour cet ancien réalisateur de reportages conso très sérieux sur France 5. "Notre envie était d’abord de se marrer, sans aucune autre ambition, surtout pas commerciale ou économique. Mais ça a pris assez vite", confiait-il en février dernier à 20 Minutes.

Des canulars plus vrais que nature

Les faux articles du Gorafi sont tellement crédibles qu’ils seront repris par de vrais sites d’actu. "Toulouse : il se fait abattre de 46 balles dans le corps pour avoir demandé un pain au chocolat", fera l’objet de plusieurs articles dans la presse régionale tandis que l’étude "80% des Français pensent que le clitoris est un modèle de Toyota", sera reprise par l’agence italienne Ansa. Et par plusieurs quotidiens transalpins dans la foulée.

Repéré par les médias mainstream, Pablo Mira débarque en 2014 dans "Le Grand Journal de Canal +", présenté par Antoine de Caunes puis Maïtena Biraben. Après un bref séjour dans l’émission de Natacha Polony sur Paris Première en 2016, il rejoint "Quotidien", dont il est devenu l’un des piliers autour de Yann Barthès.

Pablo Mira : un bunker de la Première Guerre mondiale proposé à la vente Source : Quotidien

Après un passage réussi sur France Inter, où il a forgé son personnage de réac' aussi absurde qu’hilarant, l’humoriste a rejoint les "Grosses Têtes" version Laurent Ruquier en 2020 sur RTL. En parallèle de ses activités médiatiques, on peut le retrouver actuellement sur scène dans "Passé Simple". Un spectacle qu’il joue au Palais des Glaces à Paris jusqu’au 30 décembre, avant de partir en tournée, début 2024.

S’il a tendance à se dissimuler derrière un second degré (presque) maladif, Pablo Mira a fendu l’armure de manière inédite lors de sa participation à "La Chanson Secrète", vendredi dernier. Comme chaque invité de l’émission de TF1, l’humoriste a en effet été surpris par ses proches dans une mise en scène sur mesure.

La chanson secrète de Pablo Mira Source : La chanson secrète

Le chanteur Hervé est d'abord venu interpréter pour lui son tube "D’où je viens", avant de se lancer dans une reprise du classique de Michel Legrand, "Les Moulins de mon cœur", rejoint sur scène par... Lisa, la compagne de l’humoriste. Après avoir fondu en larmes, Pablo Mira s’est précipité sur scène pour enlacer la jeune femme, journaliste à M6. Une séquence émouvante que vous pouvez retrouver dans la vidéo ci-dessus.

>> 80 Minutes Douche Comprise. Présenté par Pablo Mira. Ce mardi soir à 21h25 et 23h20 sur TMC