À 42 ans, Eve Angeli est devenue "grand-mère avant d’être mère"

Si elle parle librement de cette partie de sa vie, elle refuse d’en dire plus sur son mari. Elle qui a pourtant ouvert auparavant les portes de son intimité, allant jusqu'à devenir l'héroïne de sa propre téléréalité. "Je n’avais pas l’impression que c’était dangereux de dévoiler ma vie privée", admet-elle. "Quand une relation est belle, magique et unique, on n’a pas envie de la briser et de l’exposer. C’est pourquoi je préfère protéger ma vie sentimentale. En plus, il souhaite garder son intimité et ne veut pas être médiatisé. Je respecte sa volonté", insiste-t-elle à propos de son époux. Impossible donc pour les spectateurs d’essayer de l’apercevoir lors des concerts de la chanteuse. 20 ans après ses débuts dans la chanson, Eve Angeli était sur scène tout l’été et se produira pour la première fois à Paris le 19 novembre.