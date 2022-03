À 63 ans, Alec Baldwin va être papa pour la huitième fois

"Je partage avec vous le moment où nous l'avons dit aux enfants - comme vous pouvez le voir, ils sont super excités !", s'est amusée l'influenceuse qui avait été taxée d'appropriation culturelle après s'être fait passer pour une Espagnole. En couple depuis 2011, Alec Baldwin et Hilaria sont les parents d'Eduardo, 1 an et demi, María Lucía, née en 2021 par mère porteuse, Romeo, 2 ans, Leonardo, 4 ans, Rafael, 5 ans et Carmen, 7 ans. Le comédien a également une fille aînée, Ireland Baldwin, âgée de 26 ans, fruit de sa relation avec l'actrice Kim Basinger.