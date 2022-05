A 74 ans, la mère d'Elon Musk pose en maillot pour "Sports Illustrated"

"Ma première réaction a été de me dire que je n'aurais jamais pu rêver de faire cela. Qui a envie d'avoir en couverture une femme de 74 ans, spécialement en maillot de bain !", a confié avec malice May Musk dans People. "Je pense que cela va permettre aux femmes de plus de 70 ans de se sentir plus à l'aise lorsqu'elles nagent, tout comme les femmes de 20 à 30 ans", a-t-elle poursuivi. "Les femmes à la plage sont toutes un peu timides à propos de leur corps alors que les hommes se promènent sans problème, même s'ils ont l'air horrible, et ils s'en fichent", a-t-elle poursuivi. "Je pense qu'on ne devrait pas trop se soucier de tout cela !".