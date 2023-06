Juan Diego Botto : "En Espagne, si vous ne pouvez pas payer votre loyer, vous n’avez nulle part où aller"

Vous venez d'une famille d'acteurs qui a été brisée par la dictature en Argentine. Pour vous le métier d’artiste est-il intimement lié à la politique ?

Je suis attiré par les sujets qui me procurent de l’émotion, au cinéma comme au théâtre. Et il se trouve que ce sont des sujets liés aux questions sociales. D’un point de vue plus général, je pense que toute forme d’art est politique. Même la comédie la plus stupide : elle reflète un rapport au monde, d’une certaine manière. Même les pièces de boulevard avec des portes qui claquent et des couples qui se trompent. Ça paraît banal ? Mais ça raconte les relations humaines, le mariage, la fidélité… Les histoires qu’on décrit comme politiques sont souvent celles qui développent une vision critique. Or je crois que c’est une erreur. On peut regarder Terminator ou Air Force One et se dire que ce n’est qu’un divertissement. Mais je crois que ce sont des films qui ont aussi un point de vue politique fort.

En 2021 vous étiez au générique de The Suicide Squad qui était un film très critique sur la politique étrangère des Etats-Unis en Amérique du Sud, n’est-ce pas ?

Absolument ! Je dois dire que j’ai adoré travailler avec James Gunn. Et il se trouve que cette île à la Corto Maltese où se déroule le film faisait clairement référence à l’Argentine et d’autres pays d’Amérique du Sud qui ont des relations "complexes" avec les Etats-Unis. Derrière le côté fun, et c’était très fun, il y avait une histoire vraiment très intéressante.

>> À contretemps de Juan Diego Botto. Avec Penélope Cruz, Luis Tosar, Juan Diego Botto. 1h43. En salles le 5 juillet