À Edimbourg, Elizabeth II retrouve le public pour la première fois depuis son jubilé

La dernière fois que les Britanniques l'ont vue en public, c'était au dernier jour de son jubilé de platine. Le 5 juin, Elizabeth II avait conquis ses sujets en s'offrant un dernier bain de foule en compagnie de ses trois prochains héritiers. Son fils le prince Charles, son petit-fils le prince William et son arrière-petit-fils le prince George s'étaient montrés avec elle sur le balcon du palais de Buckingham. Les futures reines consorts, Camilla et Kate, ainsi que la princesse Charlotte et le prince Louis, étaient à leurs côtés. Le prince de Galles, qui représente de plus en plus souvent sa mère, participera aussi à divers engagements cette semaine en Écosse.