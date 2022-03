À l’Eurovision, la Serbie prendra Meghan Markle en exemple pour délivrer un puissant message

Les sites d’Eurofans rapportent que la chanteuse a perdu un ami artiste d’une leucémie. Il n’a pu être soigné car il n’avait pas de couverture médicale. Au fil de la chanson, l’artiste qui "doit être en bonne santé" devient une artiste "qui peut être en bonne santé". S'il a accès aux soins. Konstrakta se défend pourtant de tout message politique. ""In Corpore Sano" est une chanson avec beaucoup de couches et beaucoup de sujets. Je ne dis rien de particulier à qui que ce soit directement mais je pense à la santé et à mon expérience personnelle des circonstances sociales à ce sujet", explique-t-elle au site ESC Bubble.