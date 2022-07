À l’Université du Texas, les étudiants pourront bientôt suivre un cours consacré au chanteur Harry Styles

Il est vrai qu’à 28 ans, Harry Styles est un véritable phénomène. Élevé dans le petit village de Holmes Chapel, dans le Cheshire, il participe adolescent à de nombreux cours de chant. En avril 2010, il s’inscrit au concours télé X-Factor où il interprète une reprise de "She’s so Lovely" de Stevie Wonder. Éliminé en cours de route, il est associé à quatre recalés comme lui, Niall Horan, Liam Payne, Louis Tomlison et Zayn Malik, au sein d’un groupe dont il suggère le nom : One Direction.

S’ils terminent à la troisième place, les "1D" déchaînent les passions et vont enregistrer cinq albums qui se sont vendus à plus de 70 millions d’exemplaires dans le monde. Depuis 2016, les membres du groupe se sont lancés dans des carrières solo et c’est clairement Harry Styles qui sort du lot. Chanteur et mannequin, il a également fait ses débuts d’acteur dans Dunkerque de Christopher Nolan.