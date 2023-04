À Liverpool pour préparer l’Eurovision, Charles III a encore été accueilli par des anti-royalistes

Le point de rencontre était fixé tout près de la Bibliothèque centrale de Liverpool, où Charles III et la reine Camilla étaient attendus ce mercredi 26 avril en début d’après-midi. "Nous amènerons les pancartes. Venez seulement vous ! Et si vous pouvez, portez du jaune !", avait prévenu Republic, le mouvement qui milite pour l’abolition de la monarchie au Royaume-Uni et l’organisation d’élections pour désigner le chef de l’État. Comme à Milton Keynes il y a deux mois, les anti-royalistes ont donné de la voix à l’arrivée de la voiture transportant le couple.