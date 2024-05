Actuellement à Londres, le prince Harry ne rendra pas visite à son père

Le prince Harry est arrivé à Londres ce mardi pour célébrer le dixième anniversaire des Invictus Games. Venu sans sa femme et ses enfants, il ne rencontrera pas son père qui lutte actuellement contre un cancer. Mais il "espère le voir bientôt", comme l'a indiqué son porte-parole.

Sa présence à Londres a relancé les rumeurs d'une rencontre avec son père. Le prince Harry est arrivé sur le sol britannique ce mardi pour célébrer les dix ans des Invictus Games, une compétition internationale pour les soldats blessés créée en 2014 à son initiative. Venu sans sa femme Meghan Markle et ses enfants, le fils cadet de Charles III a tout de suite mis les choses au clair.

Une telle rencontre "ne sera malheureusement pas possible en raison du programme très chargé de Sa Majesté" Charles III, a indiqué un porte-parole d'Harry. "Le duc est bien entendu conscient de l'agenda de son père, de ses engagements et de ses autres priorités, et espère le voir bientôt."

Une réconciliation impossible ?

On se souvient que lors de sa dernière visite au Royaume-Uni, le 6 février, il avait rencontré très brièvement Charles III dont le cancer venait d'être annoncé. Une rare éclaircie dans des relations familiales qui se sont assombries depuis que Meghan Markle et lui ont claqué la porte de la monarchie pour s'installer en Californie en 2020.

L'heure de la réconciliation n'a donc pas sonné avec le roi, qui a repris ses activités publiques la semaine dernière, ni avec son frère William, qui traverse également une période très difficile depuis l'annonce du cancer de Kate Middleton. "Nous souhaitons santé et guérison à Kate et à sa famille, et espérons qu'ils pourront le faire en privé et en paix", avaient alors réagi la duchesse et du duc de Sussex dans un communiqué. Mais depuis, silence radio entre les deux couples.

Après son passage au Royaume-Uni, le prince Harry qui a perdu son appel pour bénéficier d’une protection policière sur le sol britannique, se rendra au Nigeria en compagnie de son épouse pour un déplacement lié aux Invictus Games. D'après People, le couple a été invité par le chef d'état-major de la défense de ce pays membre du Commonwealth qui ambitionne d’organiser la compétition.