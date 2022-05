À Paris, Chris Rock se paie Will Smith, Meghan Markle et Amber Heard : quelle claque !

On vous le confesse aisément. On n’avait pas autant ri depuis bien longtemps. Le responsable ? Un certain Chris Rock, légende américaine du stand-up que beaucoup ont sans doute découvert après l’incident dont le monde entier a parlé pendant plusieurs jours il y a deux mois. Venu sur la scène des Oscars remettre un prix, l’humoriste avait reçu une gifle en direct d’un Will Smith mécontent d’une vanne pas forcément de bon goût faite sur sa femme Jada Pinkett-Smith.

Une séquence dont il ne pouvait pas ne pas parler lors de son retour sur scène. "Je vais bien, je vais bien !", rassure-t-il d’emblée au public parisien venu l’applaudir à l’Apollo Théâtre ce lundi 17 mai. Sa toute première date en France, qui sera suivie de deux autres dans la même salle ce mardi et ce mercredi.