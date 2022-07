À Paris, Jennifer Lopez et Ben Affleck font leur shopping chez Hermès, Sephora et Micromania

Le tournage de la saison 3 de la série Emily in Paris bat son plein dans les rues de la capitale. Mais c’est un tout autre feuilleton qui passionne la presse et les réseaux sociaux. Exit l’Américaine de Netflix venue de Chicago et welcome aux tourtereaux hollywoodiens les plus mignons du moment. Tous jeunes mariés, Jennifer Lopez et Ben Affleck enchaînent les balades main dans la main depuis leur arrivée en France, il y a presque une semaine. Chacune de leur étape parisienne est documentée par les paparazzis qui les suivent à la trace. De leur palace au restaurant, sans oublier les magasins.