À six mois des Jeux olympiques de Paris, le Louvre augmente ses tarifs de 29%

Le musée le plus visité au monde va faire passer son ticket d'entrée à 22 euros, contre 17 actuellement. Une augmentation de 29% qui suit l'inflation. La hausse sera effective au 15 janvier prochain.

En 2024, il faudra payer 5 euros de plus pour pouvoir visiter le Louvre. Le musée parisien a annoncé, vendredi 8 décembre, qu'il allait augmenter le prix de son billet d'entrée, à six mois des Jeux olympiques, lorsque la capitale française devrait accueillir des touristes encore plus nombreux que d'habitude. À compter du 15 janvier 2024, l'entrée va donc passer de 17 à 22 euros, tarif en vigueur depuis 2017, soit une hausse de 29% à comparer à l'inflation de 30% enregistrée sur la même période, selon l'indice des prix à la consommation de l'Insee.

Musée le plus visité au monde avec 7,2 millions de visiteurs l'an passé, le Louvre a engrangé 76,5 millions d'euros sur la même période grâce à sa billetterie. Une somme qui, selon son rapport annuel, ne couvre qu'un quart de ses charges de fonctionnement, le reste étant financé par les crédits du ministère de la Culture et par d'autres ressources, dont le mécénat.

Plus d'un visiteur français sur deux ne paie pas l'entrée

Dans un communiqué, le musée a également précisé que "plus d'un visiteur français sur deux entre gratuitement". Sont concernés les moins de 25 ans, les chômeurs, bénéficiaires des minima sociaux, handicapés et accompagnants, enseignants, et professionnels de la culture et journalistes. Sur les 8,7 millions de visiteurs estimés en 2023, 3,6 millions d'entre eux (soit 41%) devraient ne pas payer d'entrée.

Avec cette hausse des prix, le musée espère financer dans les années à venir un projet d'ouverture d'une deuxième entrée, en plus de celle sous la Pyramide inaugurée en 1988, aujourd'hui saturée. Elle se ferait par la façade est, au niveau du métro Louvre-Rivoli. Le calendrier et le coût ne sont pas connus.

Dans le même temps, l'institution poursuit aussi ses acquisitions d'œuvres. Le Louvre a d'ailleurs lancé un appel aux mécènes début novembre pour devenir propriétaire d'une nature morte de Chardin, Le Panier de fraises des bois (1761), qui coûte 24,3 millions d'euros.