"A Very British Scandal" sur Salto : Claire Foy plus royale que jamais en duchesse déchue

Face à elle, Paul Bettany campe un duc des plus inquiétants et assoiffé de vengeance. Un homme blessé qui utilisera tous les moyens pour remporter son bras de fer judiciaire. Au tribunal, il accuse sa femme d'avoir eu plus de 80 amants et se sert d'un Polaroïd choc volé dans les affaires de sa femme pour faire pencher la balance en sa faveur. Margaret y fait une fellation à un homme dont on ne voit pas le visage. Le cliché est disséqué lors des 20 dernières minutes étouffantes, dans le huis clos de la salle d'audience. Aussi rageant que consternant. Car encore terriblement d'actualité dans une société où le revenge porn est encore utilisé comme une arme.