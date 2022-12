Aaron Taylor-Johnson dans le costume de James Bond ? Ça se précise…

À 32 ans, Aaron Taylor-Johnson est lui dans la forme de sa vie. Des images récentes du tournage de The Fall Guy le montrent d’ailleurs bodybuildé comme jamais. Mais il serait criminellement réducteur de le réduire à son physique. S’il a les yeux bleus comme Daniel Craig, c’est surtout un acteur d’une intensité rare, qui sait se montrer aussi charmeur qu'inquiétant.

On pense à son rôle de psychopathe dans Nocturnal Animals de Tom Ford, qui lui a valu un Golden Globe en 2017. Ou à celui de junkie dans A Million Little Pieces, réalisé par son épouse Sam Taylor-Johnson d'après le roman culte de James Frey. Et puis 32 ans, c'est l'âge qu'avait Sean Connery à la sortie de James Bond contre Dr No. en 1962. Jolie coïncidence, non ?