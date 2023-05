ABBA refuse de fêter les 50 ans de sa victoire sur la scène de l'Eurovision 2024 en Suède

Il n’y a "aucune chance" que ça arrive, déclare Benny Andersson dans le magazine "Newsnight" qui sera diffusé jeudi soir sur la BBC. "Je ne le veux pas. Et si je ne le veux pas, les autres ne le feront pas. C'est la même chose pour tous les quatre. Si l'un dit ‘non’, alors c'est non", explique-t-il, parlant d’un possible tour de chant mais aussi de simples retrouvailles sans micro. "On peut célébrer les 50 ans d’ABBA sans être sur scène", acquiesce Björn Ulvaeus.