Abigail Breslin, star de "Little Miss Sunshine", révèle les violences conjugales qu'elle a subies

Aux nombreux coups, s’ajoutent les insultes, "les humiliations et de sévères abus verbaux". De quoi la marquer au plus profond d’elle. "Je me sentais si indigne de l’amour de quiconque. Je me sentais laide et haïe. Je pensais mériter moins que la poussière. J’étais certaine que quelque chose n’allait vraiment pas chez moi. Que j’étais une salope, un problème. Que j'étais stupide, inutile, ridicule, beaucoup trop sensible, déraisonnable, quelqu’un qu’on ne pouvait pas aimer. Je ne me suis jamais sentie aussi seule que lors de ces deux années", poursuit-elle.