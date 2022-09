Roman Polanski sera jugé pour diffamation après ses propos envers Charlotte Lewis

Le cinéaste soulignait la phrase suivante attribuée à la comédienne en 1999 : "Je savais que Roman avait fait quelque chose de mal aux États-Unis, mais je voulais être sa maîtresse (...) Je le désirais probablement plus que lui ne le voulait". L'actrice a toutefois contesté dès 2010 la véracité de ces propos passés. "Nombre des citations qui me sont attribuées dans l'article de News of the World ne sont pas exactes", avait-elle dit.