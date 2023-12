AC/DC : Colin Burgess, premier batteur et cofondateur du groupe, s'est éteint à 77 ans

Membre fondateur du groupe AC/DC, l'Australien Colin Burgess s'est éteint. Le batteur avait 77 ans. Il avait quitté AC/DC après un an aux côtés de ses partenaires, poursuivant sa carrière de musicien.

Groupe de rock légendaire connu bien au-delà des frontières australiennes, AC/DC a annoncé samedi que son premier batteur, Colin Burgess, était décédé à l'âge de 77 ans. "Nous sommes très tristes d'apprendre le décès de Colin Burgess", a écrit AC/DC sur Instagram, X (anciennement Twitter) et Facebook. La cause de son décès n'a pas été dévoilée. "Il était notre premier batteur et un musicien très respecté. Souvenirs heureux, 'Rock in peace' Colin", poursuit le texte.

Membre fondateur

Moins connu du grand public que les frères guitaristes Angus et Malcolm Young, Colin Burgess était toutefois l'un des membres fondateurs du groupe, dont le tube planétaire "Highway to Hell" (sorti en 1979) a marqué plusieurs générations. Le batteur avait participé aux premières heures d'AC/DC, aux côtés du chanteur originel Dave Evans ainsi que du bassiste Larry Van Kriedt et des frères Young - dont Malcolm, le frère d'Angus, est décédé en 2017.

Alors que les rockeurs s'étaient rassemblés en 1973 pour fonder AC/DC, Colin Burgess avait rapidement quitté le groupe, étant remplacé l'année suivante l'actuel batteur, Phil Rudd. Un départ assez tumultueux puisque les autres membres lui reprochaient d'être ivre sur scène. L'intéressé s'était défendu à l'époque en expliquant que sa boisson avait été manipulée. Au cours de sa carrière, Colin Burgess a également fondé le groupe The Masters Apprentices. Une formation qui a connu un succès populaire et qui a été honorée par une intronisation au Hall of Fame de l'industrie musicale australienne en 1998.