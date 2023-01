Jeremy Renner : "Ces os brisés vont se réparer et devenir plus solides", promet l'acteur sur Instagram

Trois semaines après son terrible accident, Jeremy Renner s'attaque à sa rééducation. L'acteur qui incarne Hawkeye dans les Avengers de Marvel a posté une photo sur Instagram, ce samedi. On le voit allongé sur un lit médicalisé en train d'être manipulé par un kiné. "Des entrainements matinaux, des résolutions, cette nouvelle année a tout changé..." , écrit le comédien de "Mayor of Kingstown" qui s'attache désormais "à réparer et à rendre plus solides cette trentaine d'os brisés".