La princesse Anne a été victime d’un accident dimanche dernier sur sa propriété de Gatecombe Park. Buckingham Palace laisse entendre qu’il serait lié un cheval… sauf que la sœur du souverain britannique ne se souviendrait de rien. Encore en observation ce mardi, la septuagénaire a manqué le banquet d’État donné en l’honneur de l’Empereur du Japon.

Qu’est-il arrivé à la princesse Anne ? Ce lundi 24 juin, Buckingham Palace annonçait dans un communiqué que la sœur de Charles III avait été victime d’un "incident" survenu dimanche à Gatecombe Park, sa résidence de campagne dans le sud-ouest de l’Angleterre. "Souffrant de légères blessures et d’une commotion", la septuagénaire a été prise en charge sur place par les pompiers avant d’être transportée par la route vers un hôpital de Bristol où elle se trouve toujours.

D’après le Palais, la fille cadette d’Elizabeth II aurait été percutée par l’un des chevaux qui se trouvaient sur son chemin. De quelle manière ? Si son équipe médicale évoque un impact lié "à la tête ou aux pattes" d'un animal, la princesse n’aurait pas le moindre souvenir du choc, affirme le Daily Mail, The Telegraph évoque "des pertes de mémoire". Il semble d'ailleurs qu'elle était seule au moment des faits, alors que son mari, Sir Tim Laurence, et leurs enfants, Zara Tindall et Peter Phillips, étaient présents sur la propriété dimanche.

Une cavalière émérite et olympique

Personnage discret de la famille royale, la princesse Anne est une cavalière de haut niveau qui a représenté son pays aux Jeux olympiques de Montréal en 1976. Auparavant, elle avait été championne d'Europe de Concours complet d'équitation en individuel en 1971 et médaille d'argent en individuel et par équipes en 1975. C'est d'ailleurs à cheval qu'elle participe à de nombreuses parades militaires officielles, comme le 15 juin dernier, pour le défilé Trooping The Colour.

Selon Buckingham Palace, la sœur de Charles III restera en observation le temps nécessaire. Elle a d’ores et déjà manqué le banquet d'État organisé ce mardi au palais de Buckingham en l'honneur de l'empereur du Japon Naruhito et de son épouse l'impératrice Masako. Le week-end prochain, elle est attendue au Canada pour un voyage officiel qui n’a pas encore été reporté.