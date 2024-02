"Une perte tragique" : un homme meurt sur le tournage de la série Marvel "Wonder Man"

Un membre de l’équipe chargée de construire des équipements, comme les échafaudages, est mort mardi à Los Angeles. L’homme est tombé depuis les poutres métalliques qui surplombent le studio, précisent les autorités. "Nos pensées et nos plus sincères condoléances vont à sa famille et à ses amis", déclare Marvel Studios dans un communiqué.

Une enquête a été ouverte pour déterminer les circonstances du drame. Un technicien est mort, mardi 6 février, sur le tournage de la série Marvel Wonder Man à Los Angeles. La victime, qui faisait partie de l’équipe chargée de construire des équipements comme les échafaudages et les éclairages, a succombé à ses blessures après avoir chuté des poutres métalliques qui surplombent le studio.

"Nos pensées et nos plus sincères condoléances vont à sa famille et à ses amis, et nous soutenons l'enquête sur les circonstances de cet accident", a déclaré un porte-parole de Marvel Studios, propriété du géant Disney, dans un communiqué relayé par l’AFP. L'accident survient à un moment où la sécurité sur les plateaux de cinéma et de télévision fait l'objet d'un examen minutieux, à cause de la mort tragique de la directrice de la photographie du western Rust avec Alec Baldwin en 2021. Le tournage de Wonder Man, qui met en scène Yahya Abdul-Mateen II dans le rôle d’un cascadeur devenu super-héros, était à l’arrêt au moment du drame.

La sécurité sur le plateau de tournage est leur priorité absolue IATSE, principal syndicat des techniciens à Hollywood

Les conditions de travail de l'industrie ont également été au coeur des grèves des acteurs et scénaristes qui ont paralysé Hollywood pendant six mois l'année dernière. Les contrats des techniciens avec les studios doivent être renégociés dans le courant de l’année. IATSE, le principal syndicat de ces équipes de l’ombre, s’est dit "choqué et profondément attristé par cette perte tragique". "Nous nous efforçons de soutenir la famille de notre membre, ainsi que ses collègues et confrères", a déclaré le président Matthew D. Loeb, cité par The Hollywood Reporter.

Le syndicat rappelle que "la sécurité sur le plateau de tournage est leur priorité absolue" et qu’il aidera les autorités compétentes "dans son enquête de toutes les manières possibles".