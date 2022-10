Le tournage du film "Rust" va reprendre, Alec Baldwin indemnise la famille de la victime

Coup de théâtre dans l’affaire Rust. Moins d’un an après la mort accidentelle de la directrice de la photographie Halyna Hutchins, la famille de cette dernière annonce avoir trouvé un "accord" avec Alec Baldwin et les producteurs du film afin de retirer leur plainte pour négligence... mais aussi pour reprendre le tournage. Matthew Hutchins, le mari de la victime, en sera producteur exécutif et recevra une partie de bénéfices.

"Nous pensons tous que la mort d’Halyna était un accident terrible. Je suis reconnaissant envers les producteurs et l’industrie du divertissement de s’être mis d’accord pour rendre hommage à la dernière œuvre d’Halyna", dit-il dans un communiqué. Les termes de l’accord n’ont en revanche pas été précisés.