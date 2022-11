Accord TF1-Canal+ : retour à la normale ce lundi pour tous les téléspectateurs

Le retour à la normale, c'est maintenant. Le groupe TF1 et Canal+ ont annoncé vendredi un accord ouvrant la voie à un retour dès ce lundi de l'accès à TF1, TMC, TFX, TF1 Séries Films, LCI pour tous les téléspectateurs. Les deux parties "se félicitent d’avoir trouvé un accord qui renouvelle sur le long terme, à partir de lundi 7 novembre 2022, la distribution de toutes les chaînes TNT du groupe TF1 ainsi que leurs services de rattrapage", indique le communiqué publié dans la soirée.

"Les abonnés aux offres du groupe Canal+ et utilisateurs TNTSAT vont retrouver à partir du lundi 7 novembre l’ensemble des programmes en live et en replay de TF1, TMC, TFX, TF1 Séries Films, LCI et les grands évènements à venir : la Coupe du Monde de la FIFA, Qatar 2022™, le Late avec Alain Chabat, Danse avec les Stars, la Star Academy…"