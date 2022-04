Accusation d'inceste : la fille de Richard Berry jugée pour diffamation après une plainte de Jeane Manson

Jeane Manson, après avoir ri ostensiblement plusieurs fois durant l'interrogatoire de son accusatrice, répond à son tour aux questions du tribunal. Pour elle, l'article du Monde "est un mensonge tellement ignoble, tellement laid. Elle ne m'a jamais vue nue, elle ne m'a jamais touché les seins (…) Elle ment et quand on ment, on est toujours découvert", assure l'ancienne chanteuse américaine.