L'enquête ouverte contre le réalisateur a été classée sans suite pour cause de prescription. André Téchiné avait été accusé de harcèlement sexuel par le comédien Francis Renaud au mois de mars. Ce dernier avait aussi porté plainte contre le directeur de casting Gérard Moulevrier pour agression sexuelle.

L'enquête ouverte à la suite d'une plainte pour harcèlement sexuel déposée par le comédien Francis Renaud contre le cinéaste André Téchiné a été classée sans suite pour cause de prescription, a appris l'AFP de source proche du dossier. "Après examen (...), les poursuites pénales ne seront pas engagées au motif que les faits révélés ou dénoncés dans la procédure constituent bien une infraction, mais le délai fixé par la loi pour pouvoir les juger est dépassé", a écrit le 4 juin le parquet de Paris au plaignant, selon cette source. L'avocate d'André Téchiné, Me Julia Minkowski, n'a pas souhaité commenter.

À la veille de la cérémonie des César marquée par de nouvelles accusations de violences sexuelles, lancées notamment par l'actrice Judith Godrèche, le comédien Francis Renaud, 56 ans, avait mis en cause le 1ᵉʳ mars le réalisateur français aujourd'hui âgé de 80 ans dans une vidéo publiée sur X avec le hashtag "MeTooGarçons".

J'ai été surpris par la vitesse relative avec laquelle le parquet de Paris a classé l'enquête Me Mathieu Croizet

Deux jours plus tard, le procureur de la République d'Evreux, Rémi Coutin, avait indiqué que Francis Renaud avait "porté plainte contre M. Téchiné pour harcèlement sexuel, contre (le directeur de casting Gérard) Moulevrier pour agression sexuelle et contre X pour menaces de mort". Il avait demandé la plus "plus grande prudence" face au détail des accusations concernant André Téchiné qui, d'après lui, n'apparaissaient "pas susceptibles d'être qualifié(es) de harcèlement sexuel".

Concernant la plainte pour agression sexuelle contre Gérard Moulevrier, le comédien évoquait "des caresses, notamment sur son sexe à travers les habits" il y a "vingt ou vingt-cinq ans". "À première vue", ces faits étaient "tous prescrits", avait ajouté le procureur. Selon une source proche du dossier, André Téchiné n'a pas été entendu au cours de l'enquête.

"J'ai été surpris par la vitesse relative avec laquelle le parquet de Paris", qui a récupéré la procédure, "a classé l'enquête", a indiqué jeudi à l'AFP Me Mathieu Croizet, avocat de l'acteur qui se dit "blacklisté par le cinéma". "Je peux comprendre qu'il puisse y avoir prescription, mais qu'on fasse application de l'obligation d'enquêter au cas où", édictée dans une circulaire pénale début 2021 afin de découvrir d'autres potentielles victimes. "Cette décision, bien qu'elle relève de l'évidence, est accueillie avec un grand soulagement", s'est félicitée Me Céline Bekerman, avocate de Gérard Moulevrier.