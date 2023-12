Gérard Depardieu : Sophie Marceau fustige à nouveau "la vulgarité" et "la provocation" de l'acteur

Dans une interview à "Paris Match", la comédienne est revenue sur la polémique autour de Gérard Depardieu. La star révélée par "La Boum" a déploré "la vulgarité et la provocation" du comédien avec qui elle refuse de tourner depuis 1985. "Il ne s'en prenait pas aux grandes comédiennes, plutôt aux petites assistantes", se souvient-elle.

Elle n'a jamais eu peur de dénoncer son attitude. Sophie Marceau est revenue sur le comportement de Gérard Depardieu dans Paris Match. La comédienne révélée par La Boum n'a jamais caché que le tournage de Police en 1985 aux côtés du comédien avait été très compliqué. "J'ai dit publiquement à l'époque que je ne supportais pas son attitude, grossière et très déplacée. Beaucoup de gens se sont alors retournés contre moi en me faisant passer pour la petite peste. Et j’ai toujours refusé ensuite les films avec lui", explique Sophie Marceau qui avait 19 ans à l'époque.

"Maintenant, avec l'acharnement qu'il connaît, ce serait trop facile. Parce que tout le monde riait avec lui, tout le monde l'aimait pour ça, tout le monde l'applaudissait pour ce qu'il était. Et tout le monde trouvait ça normal !", déplore la comédienne à l'affiche de la pièce La Note aux côtés de François Berléand.

Que tu sois Gérard Depardieu ou Maurice Pialat, tu ne traites pas les gens comme ça, point barre Sophie Marceau

Visé par trois plaintes pour viol et agression sexuelle, Gérard Depardieu est au cœur d'une polémique médiatique et politique depuis la diffusion d'un "Complément d'enquête" le 7 décembre où il multiplie les déclarations provocantes envers des femmes, sexualisant une fillette.

"Ce qui est certain, c'est que désormais les femmes parlent. Que tu sois Gérard Depardieu ou Maurice Pialat, tu ne traites pas les gens comme ça, point barre", poursuit Sophie Marceau qui explique que l'acteur "ne s'en prenait pas aux grandes comédiennes, plutôt aux petites assistantes".

"La vulgarité et la provocation ont toujours été son fonds de commerce. Aujourd'hui, on l'accuse de ce pour quoi on l'a encensé. Je ne vais pas lui tendre la perche ni l'enterrer. On m'a tellement demandé d'aller témoigner contre lui partout", admet Sophie Marceau. Si les propos de Gérard Depardieu dans "Complément d'enquête" ont suscité la colère de nombreuses féministes, Emmanuel Macron n'a pas hésité à prendre la défense du comédien, dénonçant "une chasse à l'homme". Tout comme une soixantaine d'artistes qui est monté au créneau dans une tribune pour dénoncer le "lynchage" du "dernier monstre sacré du cinéma".