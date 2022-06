Accusé d'agression sexuelle, le réalisateur oscarisé Paul Haggis arrêté en marge d’un festival en Italie

C’est une sombre histoire à laquelle se retrouve mêlée Paul Haggis. En Italie pour donner plusieurs masterclasses dans le cadre de l’Allora Fest, un nouveau festival de cinéma organisé dans la ville d’Ostuni, dans la région des Pouilles, cet influent réalisateur et scénariste canadien de 69 ans a été interpellé et placé en détention dimanche. Il est soupçonné "d’agression sexuelle" et de "dommages corporels aggravés" sur une jeune femme dont l'identité n'a pas été révélée.

D’après les médias locaux, la victime affirme que Paul Haggis l’aurait contraint à des rapports sexuels non consentis sur une période de deux jours. Dimanche matin, ce dernier l’aurait conduit à l’aéroport de Brindisi où elle aurait été retrouvée dans "un état précaire d’un point de vue physique et psychologique", indique un rapport de police. Prise en charge par le personnel au sol et les forces de l’ordre, elle a été transférée vers un hôpital de la ville.