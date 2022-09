Accusé d’infidélité, le chanteur de Maroon 5 Adam Levine admet "avoir dépassé les bornes"

Postée lundi 19 septembre, la vidéo est rapidement devenue virale et a fait d’Adam Levine le sujet de discussion numéro un sur des réseaux sociaux toujours plus avides de scandales. Il y a ceux qui prenaient fait et cause pour l’épouse bafouée et ceux, peu nombreux, qui défendaient la maîtresse présumée, comme la mannequin Emily Ratajkowski. "Je ne comprends pas pourquoi on continue à reprocher aux femmes les erreurs des hommes", dit-elle sur TikTok.