Accusé de "comportement inapproprié" sur un tournage, Bill Murray dit avoir voulu faire rire

Selon Variety, près de la moitié du long-métrage a été déjà mise en boîte. Bill Murray se montre lui "très optimiste" quant à la résolution de ce conflit. "Le monde n’est plus le même que celui dans lequel j’ai grandi. Ce qui faisait rire quand j’étais un petit garçon n’est plus forcément ce qui fait rire maintenant", ajoute encore l'acteur, déterminé à "ne pas être ce vieux chien qui ne peut plus rien apprendre". "Renfiler mes bottes et reprendre tous les deux le tournage, c’est ce qui me rendrait le plus heureux", insiste-t-il. Le studio n'a pour l'instant pas communiqué sur l'avenir du film.