Accusé de "comportement pervers de prédateur", Kanye West visé par une enquête interne d'Adidas

La polémique continue d'enfler autour de la star américaine : l’équipementier sportif allemand Adidas a annoncé jeudi lancer une enquête interne après des "allégations" de comportement inapproprié visant Kanye West, aussi appelé "Ye", le bouillonnant rappeur avec qui il a rompu récemment la coopération autour des baskets Yeezy.

Ces accusations, relayées par le magazine américain Rolling Stone, portent sur le fait que Kanye West aurait montré des vidéos et clichés de nature pornographique - y compris des contenus le mettant en scène lui-même, et une photo intime de son ex-femme Kim Kardashian - à des employés d'Adidas, et aurait eu à leur égard un comportement déplacé. La marque de vêtements de sport, qui se voit elle-même reprocher d'avoir fermé les yeux sur ces agissements dans l'article du journal, a indiqué dans un communiqué "lancer immédiatement une enquête indépendante" sur le sujet.