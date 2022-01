Accusé de désinformation, Spotify retire les morceaux de Neil Young

Si ses chansons étaient encore disponibles sur l'application jeudi matin, Spotify a annoncé avoir commencé à effacer Neil Young de son catalogue. L'entreprise suédoise respecte la demande de l'artiste, au lendemain d'un message envoyé à ses manager et à sa maison de disque exigeant son départ express - "immédiatement AUJOURD'HUI", comme le rapporte Rolling Stone - de la plateforme de streaming musical.

Mardi, le chanteur et guitariste de 76 ans avait accusé Spotify d'être devenu "un lieu de désinformation potentiellement mortelle sur le Covid. Des mensonges vendus contre de l'argent." En cause, le succès sur la plateforme du populaire et controversé Joe Rogan, accusé de présenter des fausses informations sur les vaccins et la pandémie. "The Joe Rogan Experience" était toutefois le podcast le plus populaire de Spotify dans le monde en 2021, et il est devenu une exclusivité de l'application après la signature d'accord entre Rogan et l'entreprise.