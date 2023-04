Accusé de plagiat, Ed Sheeran joue de la guitare au tribunal pour se défendre

Ed Sheeran, a-t-il plagié "Let's get it on" de Marvin Gaye pour son tube planétaire "Thinking out Loud" ? Depuis mardi dernier, le chanteur anglais et la famille du coauteur du tube de Marvin Gaye s'opposent devant le tribunal fédéral de New York où se tient un procès emblématique pour les droits d'auteur.

Après avoir remporté un procès à Londres l'an passé – deux musiciens l'accusaient d'avoir copié une de leur œuvre, pour son méga hit "Shape of you" – il se défend cette fois contre les accusations des héritiers d'Ed Townsend, un musicien et producteur américain qui avait co-écrit "Let's get it on" avec Marvin Gaye.