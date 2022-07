Accusé de violence par son ex-compagne, Kaaris porte plainte pour dénonciation calomnieuse

Sont notamment jointes à la plainte des photographies de Linda P., décrites par la défense du rappeur comme prises en Guadeloupe quelques jours après les faits dénoncés. Elle semble "heureuse et épanouie ; ce qui paraît quelque peu surprenant au regard des faits qu'elle venait de dénoncer", fait valoir la plainte. Linda P. "essaie de détruire l'image de Kaaris en public et, dans l'ombre, elle œuvre, avec d'autres, pour tenter de l'extorquer", a affirmé l'avocat de l'artiste, Me Yassine Maharsi, à l'AFP.

"Les preuves transmises sont accablantes et elle devra s'expliquer auprès du parquet, plutôt que de fabuler sur les réseaux sociaux", a-t-il ajouté. Contacté par l'AFP, Me Adrien Gabeaud, l'un des avocats de Linda P., a dénoncé pour sa part jeudi une plainte "aussi prévisible que vouée à l'échec". "Lorsque l'on est indiscutablement mis en cause, il peut être tentant de créer artificiellement une affaire dans l'affaire. J'observe que Kaaris cède à toutes les facilités, surtout les plus grossières", a-t-il ajouté.