L'acteur Shia LaBeouf va devenir papa pour la première fois

Le couple se sépare en mai 2019 et, en décembre 2020, FKA Twigs accorde une interview choc au New York Times où elle annonce porter plainte pour des faits d’agressions sexuelles. Elle y affirme que son ex-compagnon a tenté de l’étouffer durant son sommeil et lui a volontairement transmis une maladie sexuellement transmissible. Elle dit aussi qu’elle a tenté de le convaincre de se faire soigner, en vain.

Ex-enfant prodige, Shia LaBeouf semblait avoir remonté la pente après s’être grillé à Hollywood, entre déclarations tapageuses et addiction à l’alcool. "J’ai des comportements abusifs envers moi-même et tous les gens qui m’entourent depuis des années", reconnaît-il dans une lettre ouverte. L’acteur a beau annoncer sa décision d’entamer un suivi psychiatrique et médical, l’agence CAA décide de ne plus représenter ses intérêts. L’affaire, elle, n’a toujours pas été jugée.