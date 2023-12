Accusé de violences conjugales par Hilona Gos, l'influenceur Julien Bert condamné à deux ans de prison

Le tribunal d'Aix-en-Provence a rendu ce jeudi sa décision dans le procès opposant les deux stars de la téléréalité. Accusé de violences conjugales et d'abus de bien social, Julien Bert a été condamné à deux ans de prison dont un avec sursis probatoire. Si Hilona Gos s'est publiquement réjouie de cette décision, l'ancien candidat des "Marseillais" a annoncé qu'il allait faire appel.

Leur rupture avait fait beaucoup de bruit. En février dernier, Hilona Gos accusait son ancien compagnon Julien Bert de violences conjugales, d’emprise psychologique ainsi que d’escroquerie. La candidate de téléréalité annonçait également qu'elle allait porte plainte contre l'ex-participant des "Marseillais". Le couple qui s'est rencontré en septembre 2019 dans l'émission de W9 "Les Princes de l'amour" était suivi quotidiennement par des millions de personnes sur les réseaux sociaux.

À l'issue du procès en première qui s'est tenu ce jeudi 14 décembre au tribunal d'Aix-en-Provence, le célèbre influenceur de 32 ans – qui niait les faits qui lui étaient reprochés – a été condamné pour des faits de violences conjugales et d'abus de bien social portant sur plusieurs dizaines de milliers d’euros.

"Justice a été rendue, apparemment ce jour était très attendu, car des vérités allaient être rétablies", a réagi Hilona Gos sur son compte Instagram. "La seule vérité ? COUPABLE de toutes les violences et abus de bien sociaux", a ajouté la jeune femme révélée par l'émission "10 Couples Parfaits" en 2017, tout en détaillant la sentence réservée à son ancien compagnon.

"Le tribunal correctionnel d'Aix-en-Provence a rendu la décision suivante : deux ans de prison dont un an ferme avec convocation devant le juge d'application des peines ; un an de sursis probatoire avec les obligations et interdictions suivantes pendant deux ans (obligation d'indemniser, obligation de soin, interdiction de contact) ; cinq ans d'interdiction de gérer", a-t-elle énuméré. Julien Bert devra également indemniser la société Juliette Nonna (créée par l'influenceuse) "à hauteur de 104.628 euros et 65 centimes", a-t-elle encore ajouté.

De son côté, Julien Bert a également pris la parole sur son compte Instagram pour annoncer qu'il allait faire appel de cette décision. "J'ai l'intime conviction que je n'ai pas été assez écouté, entendu et compris surtout. On a décidé de faire appel de cette sanction", a-t-il expliqué dans une vidéo où il apparait tout sourire.

"La condamnation est disproportionnée et sévère dans la mesure où le tribunal a suivi les réquisitions du Parquet. Nous avons l’impression d’avoir été un exemple, car M. Bert est très médiatisé", a rajouté de son côté Me Daudé-Maginot, l'avocat de Julien Bert, à la sortie du tribunal aixois, comme le rapporte Var Matin.