Accusée de fraude fiscale, Shakira refuse un accord avec le parquet espagnol

Shakira dénonce une "violation totale de ses droits" et des "méthodes abusives" de la part du parquet qui s'obstine à réclamer l'argent récolté pendant ses tournées internationales et (l'émission) "The Voice", dont elle était juré aux États-Unis, à une période où elle n'était pas encore résidente en Espagne. La chanteuse fait par ailleurs valoir qu'elle a déjà versé 17,2 millions d'euros au fisc espagnol et qu'elle n'a donc "plus aucune dette à l'égard du Trésor public depuis de nombreuses années".

Le parquet accuse l'interprète des hits Hips don't lie, Waka Waka ou Loca d'une fraude fiscale de 14,5 millions d'euros sur les années 2012, 2013 et 2014. Selon l'accusation, Shakira vivait en Espagne depuis 2011, année où sa relation avec le footballeur du FC Barcelone Gerard Piqué a été rendue publique, mais avait maintenu sa résidence fiscale aux îles Bahamas, considérées comme un paradis fiscal, jusqu'en 2015. Le couple, qui a deux enfants, a annoncé sa séparation en juin.