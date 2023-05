Accusés d’avoir mis en scène leur course-poursuite, Harry et Meghan contre-attaquent

Trois jours plus tôt, un autre représentant des Sussex avait été contraint de démentir un article largement relayé. Non, le prince Harry ne loue pas de chambre d’hôtel pour prendre du temps pour souffler loin de Meghan et de leurs deux enfants, Archie et Lilibet. En guerre judiciaire contre les tabloïds britanniques et leurs affabulations, le duc de Sussex profite de sa liberté de parole retrouvée loin des Windsor pour livrer sa vérité. Après ses mémoires, c’est au tribunal à Londres qu’il doit s’exprimer le mois prochain.