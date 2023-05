Helmut Berger, muse de Visconti, est mort à l'âge de 78 ans

Il restera à jamais Ludwig, chez Visconti. Le comédien Helmut Berger est décédé ce jeudi 18 mai à l'âge de 78 ans après avoir brûlé la vie par les deux bouts. Muse et compagnon du célèbre réalisateur italien, l'artiste était devenu au fil des ans une figure de la jet-set. "J'ai vécu trois vies. Et en quatre langues ! Je ne regrette rien !", disait-il, en mêlant l'anglais et le français, comme l'a rapporté son agent à l'AFP.

L'Autrichien, dont une des dernières apparitions à l'écran remonte au Saint Laurent de Bonello en 2014, est décédé "paisiblement mais soudainement dans sa ville natale de Salzbourg" en Autriche, peu de temps avant son 79e anniversaire. Avant de mener la dolce vita toute sa vie durant, Helmut Berger fut un des acteurs fétiches de Luchino Visconti, qui le remarqua pour sa beauté incandescente. Il lui confiera des rôles d'aristocrates tourmentés, qui lui colleront à la peau.