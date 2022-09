Brad Pitt expose ses premières sculptures en Finlande

Si cela n'était pas prévu à l'origine, l'acteur de Once upon a time in Hollywood a fait la surprise de faire une apparition lors de l'inauguration de l'exposition, en compagnie du chanteur Nick Cave. Une véritable surprise pour les Finlandais peu habitués aux visites de stars de cette envergure."Pour Nick et moi, c'est un nouveau monde et une première représentation. Ça fait juste du bien", a-t-il déclaré à la télévision finlandaise.

L'exposition avait été seulement annoncée comme la première dans les pays nordiques du sculpteur et peintre Thomas Houseago, une des figures de la sculpture moderne. Mais finalement, l'artiste a pris la décision, pendant la pandémie, d'inviter ses amis Brad Pitt et Nick Cave.