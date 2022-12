Bruce Willis malade : des photos de famille rassurantes pour faire taire les rumeurs ?

"Bruce ne peut pas dire grand-chose et il ne semble pas bien comprendre ce que disent les gens autour de lui", affirmait la semaine dernière un membre de son entourage au site RadarOnline. Une situation qui serait aussi bouleversante qu’inquiétante pour les siens.

"Il y a des jours où ils voient des lueurs de l’ancien Bruce, mais celles-ci sont brèves et de plus en plus espacées. C’est comme s’il s’éloignait d’eux chaque jour davantage et ça leur brise le cœur", soulignait cette même source. "Tout ce qu’ils peuvent faire, c’est lui dire qu’ils l’aiment et prier pour un miracle de Noël."