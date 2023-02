Bruce Willis souffre d'une forme de démence incurable

"Aujourd'hui, il n'existe aucun traitement pour cette maladie, une réalité qui, nous l'espérons, pourra changer dans les années à venir", a souligné la famille. "Au fur et à mesure que l'état de Bruce progresse, nous espérons que les médias se concentreront sur la mise en lumière de cette maladie, qui nécessite beaucoup plus de sensibilisation et de recherche", ont ajouté ses proches.

"Bruce a toujours cru qu'il fallait utiliser sa voix dans le monde pour aider les autres et pour sensibiliser les gens à des questions importantes, tant en public qu'en privé", ont-ils poursuivi dans ce communiqué. Ils ont aussi affirmé que si l'acteur le pouvait, il souhaiterait "établir un lien avec ceux qui sont également confrontés à cette maladie débilitante et à son effet sur tant d'individus et leurs familles".