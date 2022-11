Acteur, chanteur, animateur : Bernard Tapie était aussi un homme de spectacle

En février 1986, alors au pic de sa notoriété, il présente "Ambitions" sur TF1, un programme où de jeunes entrepreneurs viennent présenter le projet à un jury de professionnel. En direct, dans d’immenses salles de spectacles, Bernard Tapie en profite pour recevoir les stars de la pop comme Mylène Farmer, Rod Stewart ou encore le groupe Images. L’émission s’arrêtera un an plus tard, à la privatisation de la chaîne. Bientôt, c’est au JT qu’on parlera de lui, pour le meilleur comme pour le pire.

En 1996, Bernard Tapie est dans l’obligation de se reconvertir suite au scandale de corruption autour du match VA-OM, qui l’a envoyé six mois derrière les barreaux. À sa sortie, Claude Lelouch, qui ne l’a pas oublié, lui tend la main. Ruiné, dans l’interdiction de faire des affaires et de la politique, il tient rôle principal de la comédie Hommes, femmes, mode d’emploi. Entouré de Fabrice Luchini et Pierre Arditi, il interprète Benoît Blanc, un avocat d’affaires richissime et sans scrupules. "Aucune identification avec ce héros", assure-t-il à l’époque dans un entretien à L’Express. "J’aurais pu jouer un chirurgien-dentiste ou réparateur d’autos."