Gérard Depardieu accusé de viol par Charlotte Arnould : chronologie d’un scandale

Le 23 février 2021, on apprend que Depardieu a été mis en examen le 16 décembre 2020 pour "viols" et "agressions sexuelles" par le parquet de Paris. Me Temime déplore que cette information ait été rendue publique et clame de nouveau l’innocence de son client. À cette occasion, on apprend de sources judiciaires qu’une confrontation entre l'acteur et Charlotte Arnould, jamais ébruitée jusqu'ici, a eu lieu dans les locaux de la police judiciaire parisienne.