L'acteur américain Jussie Smollett condamné à de la prison ferme pour avoir mis en scène son agression

Jussie Smollett devra faire les 150 premiers jours de prison et passera au total 30 mois en liberté surveillée. Il doit aussi rembourser 120.106 dollars correspondant à une partie des frais liés à l'enquête de la police de Chicago et payer 25.000 dollars d'amende.

"Je n'ai pas fait ça, je suis innocent", a affirmé Jussie Smollett après l'énoncé de la peine, avant de sortir de la salle d'audience un poing levé. Il devait être incarcéré dès jeudi soir. "Je ne suis pas suicidaire, mais si quelque chose m'arrive (en prison), je ne me le serais pas infligé", a-t-il lancé.

"Il a été attaqué et il va en prison", a affirmé l'un de ses frères, Jocqui, dénonçant une sentence "inacceptable". Les avocats et la famille de Jussie Smollett avaient auparavant imploré la clémence du juge Linn et demandé une peine alternative à la prison ferme.Son avocat, Nenye Uche, a évoqué "l'impact négatif (de l'affaire) sur sa carrière, ses finances, sa famille et, plus important, sa réputation". L'avocat a indiqué qu'il ferait appel de la sentence.

Vedette déchue de la série télévisée à succès "Empire", Jussie Smollett a toujours clamé son innocence. Il assure avoir été attaqué en pleine nuit le 29 janvier 2019 dans une rue de Chicago par deux hommes masqués, affirmant être des partisans du président Donald Trump. Ils l'auraient frappé en proférant des insultes racistes et homophobes et lui auraient mis un nœud coulant autour du cou. Selon ses avocats, Jussie Smollett a été agressé par Abimbola et Olabinjo Osundairo, deux frères rencontrés sur le tournage d'"Empire", qui étaient motivés par l'argent et dont l'un était homophobe.