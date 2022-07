Kevin Spacey va faire son retour au cinéma malgré son prochain procès pour agressions sexuelles à Londres

Peter Five Eight avait été vendu au Marché du Film à Cannes en mai dernier, tout comme The Man who Drew God, un film de l’acteur réalisateur italien Franco Nero qui raconte l’histoire vraie d’un aveugle qui peignait des portraits en écoutant la voix de ses modèles. Les producteurs n’ont pour le moment pas communiqué sur leur intention de sortir ou non ce long-métrage qui compte également Faye Dunaway au casting.

En revanche, Kevin Spacey ne sera pas la vedette de 1242 : Gateway to the West, un film historique également annoncé sur la Croisette, dans lequel il devait incarner l’empereur Gengis Khan. Suite aux annonces de la justice anglaise, le producteur Bill Chamberlain a, lui, indiqué à Variety sa décision de remplacer sa vedette par un autre acteur, sans plus de commentaires. Preuve que la réhabilitation de l’inoubliable Keyser Söze de Usual Suspects est encore loin d’être acquise.