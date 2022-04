Acteur, réalisateur et producteur, Jacques Perrin est mort à l’âge de 80 ans

Passé derrière la caméra, Jacques Perrin s’était fait plus rare à l’écran ces dernières années. On l’avait vu dans Faubourg 36 de Christopher Barratier (2008), son neveu à la ville, Rémi sans famille d’Antoine Bloissier (2018) et tout récemment dans Goliath, le thriller écolo de Frédéric Tellier dans lequel il incarnait un informateur de l’avocat joué par Gilles Lellouche. Commandeur de la Légion d'honneur et membre de l'Académie des beaux-arts, il était père de trois enfants.